FETÖ elebaşının korumaları tutuklandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince 29 Haziran Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski emniyet müdürü, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, soruşturma savcısına ifade verdi.

Savcı, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimi, sorgulama sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Yapılan soruşturmada, eski emniyet müdürleri Mustafa G, Kamil T. ve Mahir K'nin 17-25 Aralık sonrası Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirlendi.

Aynı kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen eski emniyet müdürü Suat Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakın dövüş teknikleri konusunda eğitimli emniyet müdürlerinin nöbetleşe, farklı tarihlerde ABD'ye gittikleri de tespit edildi.

Kaynak: AA