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FETÖ elebaşının korumaları adliyeye sevk edildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirilen 3 eski emniyet müdürü Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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FETÖ elebaşının korumaları adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince 29 Haziran Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski emniyet müdürü, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan soruşturmada, eski emniyet müdürleri Mustafa G, Kamil T. ve Mahir K'nin 17-25 Aralık sonrası Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirlendi. Aynı kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen eski emniyet müdürü Suat Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakın dövüş teknikleri konusunda eğitimli emniyet müdürlerinin nöbetleşe, farklı tarihlerde ABD'ye gittikleri de tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 30 emniyet mensubunun ise Emniyette ifade verdikleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Operasyon kapsamında 4'ü eski emniyet müdürü 44 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Kaynak: AA

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