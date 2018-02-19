FETÖ elebaşının kardeşi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kutbettin Gülen, tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık olarak ifade veren, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Çağlayan Matbaası'nın çalışanı G.A, sanık Gülen'in, matbaada müdür olarak çalıştığını ve işe alımlarda etkin rol aldığını söyledi.

Matbaada haftada 3 gün mesai öncesi sohbet yapıldığını anlatan G.A, şunları kaydetti:

"Bu toplantılara katılmak zorunluydu. Bu toplantılara Kutbettin Gülen de katılırdı. Eğer çalışan, örgütle iltisaklı gazeteye abone olmak istemiyorsa adına hesap açılıyordu, bölüm amirleri parasını yatırıyordu. Abone olmak istemeyenlerin işten çıkarıldığını duymuştum. Aboneliği iptal etmek isteyenleri de ikna etmeye çalışıyorlardı."

Sanık Kutbettin Gülen ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 2 Ekim 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaası'nda çalıştığı belirlenmişti.

Kaynak: AA