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Buradasınız : » » FETÖ elebaşının eski rektöre cenneti vadettiği ortaya çıktı

FETÖ elebaşının eski rektöre cenneti vadettiği ortaya çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine cenneti vadettiğini söyledi.

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FETÖ elebaşının eski rektöre cenneti vadettiği ortaya çıktı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, "Fetullah Gülen bana, 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış' dedi" ifadesini kullandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Kurtcephe, rektörlüğü döneminde hakkında FETÖ/PDY'den 54 soruşturma açıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Üniversitedeki FETÖ'cü olduğu söylenen isimleri teker teker gönderdiğini, haklarında soruşturma açılan 120 kişiden sadece 41'inin kendi döneminde üniversiteye alındığını ileri süren Kurtcephe, bu personellerin rektör olarak "olur" yazılarını imzaladığını kabul ettiğini dile getirdi.

Bunun prosedür gereği olduğunu, bu konuda bir tercih yapma hakkının bulunmadığını savunan Kurtcephe, göreve alınan akademisyenlerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesiyle ilgili yasal zorunluluk ve temayül bulunmadığını söyledi.

"FETÖ elebaşı cenneti vaadetmiş"

Konuşmasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmesine değinen Kurtcephe, şunları belirtti:

"İlkokul mezunu bir adamın nasıl bu kadar önemli birisi haline geldiğini, ihanetini yazacak tarihçilerden olduğum için Fetullah Gülen ile görüşmek istedim. Hasan Tarık Şen'in (örgütün sözde il sorumlusu) Fetullah Gülen ile görüştürme teklifini kabul ettim. Üç kişi Pensilvanya'ya gittik. Fetullah Gülen yaptığımız ziyarette üniversitedeki bilimsel çalışmaları sordu, ben de anlattım. Fetullah Gülen bana 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış' dedi. Bunun üzerine söylediklerini ciddiye almayarak güldüm."

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, dava
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