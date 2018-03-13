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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı örgüt üyelerine talimat yağdırıyor

FETÖ elebaşı örgüt üyelerine talimat yağdırıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine yeni talimatlar verdiği ortaya çıktı. Talimatlarda algı oluşturulması için çalışmalar yapılmasının istenmesi dikkat çekti

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FETÖ elebaşı örgüt üyelerine talimat yağdırıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde düzenlediği toplantılarda örgüt üyelerinden "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam etmelerini, sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmelerini istediği belirlendi.

Örgütün şifreli haberleşme ağlarından "Falcon" üzerinden örgüt üyelerine gönderilen mesajlar deşifre edildi.

Mesaj içeriklerine göre, darbe girişiminden sonra örgüt faaliyetlerini yönetmeye devam eden FETÖ elebaşı Gülen, son dönemlerde toplantılarını sürdürdü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde örgüt üyelerini kabul etmeye devam eden Gülen, yakın zamanda yapıldığı belirlenen "Bamteli" adlı toplantıda çeşitli konuşmalar yaptı.

"Tweetlerde konuları işleyin" talimatı

Fetullah Gülen, toplantıda örgüt mensuplarına moral vermeye çalışarak, sosyal medya üzerinde durdu. Sosyal medya hesaplarının artırılması ve buralardan algı oluşturulmasını isteyen FETÖ elebaşı, Twitter paylaşımlarına dikkat çekti.

FETÖ üyelerine gönderilen bir mesajda, Gülen'in söz konusu toplantılarda verdiği, "Tweetlerde konuları işlemek çok önemli" talimatı aktarıldı.

"Yurt dışına geçecekler gaybubete devam etsin" emri

FETÖ elebaşı, örgüt mensuplarının deşifre olmadan saklanmalarına yönelik de önlemler alınmasını istedi. Terör örgütü elebaşı Gülen, "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

"Falcon" üzerinden gönderilen bir başka mesajda da örgüt elebaşı Gülen'in, "Yurt dışına geçecek arkadaşlar kesinlikle risk almadan gaybubete devam etsinler" emri verdiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, talimat, pensilvanya, fetö elebaşı, fetö
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