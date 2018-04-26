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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 21 yıl hapis

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 21 yıl hapis

İzmir'de yargılanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ elebaşı Gülenin yeğenine 21 yıl hapis

İzmir'deki FETÖ/PDY davası 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen Mehmet Mezher Gülen ile Ersin Topuz, Mehmet Daşönü ve avukatları katıldı.

Duruşmada, iddia makamının "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan sanıklara 22 buçuk yıla kadar hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasına karşı, sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Gülen ve diğer sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'e "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 21 yıl , Ersin Topuz'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl, Mehmet Daşönü'ne aynı suçtan 12 yıl 9 ay, hapis cezası verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: mehmet mezher gülen, Fetullah Gülen, fetö
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