  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni ve 3 zanlı tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni ve 3 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

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FETÖ elebaşı Gülenin yeğeni ve 3 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: tutuklanma, FETÖ elebaşı Gülen
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