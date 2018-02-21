FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesini deşifre edince cezası indirildi

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesi ve örgüt hakkında önemli bilgiler veren eski emniyet amiri E.Ü'ye verilen 10 yıl 2 aylık hapis cezası, duruşmalardaki iyi hali ve etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen ilk duruşmasına, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasında yer aldığı için silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan tutuklu sanık eski emniyet amiri E.Ü. ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan E.Ü, 15 Temmuz'da kentin Kağızman ilçesinde kaymakam ve belediye başkanıyla darbenin karşısında durduğunu beyan etti.

Misyon koruma görevi nedeniyle yurt dışına çıktığını anlatan E.Ü, "2012-2015 yılları arasında Boston Başkonsolosumuzu koruma sebebi ile Amerika'ya gittim, 3 kere Fethullah Gülen'i ziyaretim oldu ama birebir bir sohbetim olmadı. Ziyarette 20-30 kişilik grupla namaz kıldım. N.G, isimli şahıs bana orayı övünce dini hassasiyetlerim olduğu için Gülen'in evine gittim." ifadesini kullandı.

E.Ü, Mart 2016'dan sonra örgütten kimseyle fiziki anlamda görüşmediğini belirterek, etkin pişmanlık koğuşunda kaldığını ve pişman olduğunu söyledi.

Önceki ifadelerinde de örgüte ilişkin önemli bilgiler verdiğini anlatan E.Ü, savunmalarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini samimi olarak dile getirdiğine işaret ederek beraatını istedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti.

Sanık avukatları da E.Ü'nün tahliyesine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Bildiklerini samimiyetle anlatınca cezası düştü

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, E.Ü'nün FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ve dosya kapsamına göre üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret ederek, sanığı önce "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Heyet daha sonra bildiklerini samimi olarak anlatması yüzünden etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanığın cezasını bu hususun yanı sıra duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 4 yıl 2 aya indirdi.

Sanık, tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

Kaynak: AA