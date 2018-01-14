FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine "yukarı" kod adını vermişler

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kars Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri E.Ü., örgütle ilgili bazı bilgiler verdi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede örgütün faaliyetleri, amaçları, gelirleri, örgüt yapılanması hakkında detaylar yer aldı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski emniyet amiri E.Ü. ifadesinde, Amerika'da Boston Türk Başkonsolosluğu'nda çalıştığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye gittiğini anlattı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan E.Ü., örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı malikanenin sıkı korunduğunu, 3 kez Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya eyaletindeki malikaneye gittiğini ve bu yerin cemaat içerisindeki kod isminin "yukarı" olduğunu söyledi.

Örgüt kendi Kur'an-ı Kerim tefsirini yazıyormuş

Pensilvanya'daki FETÖ malikanesinde yaşananlara şahitlik ettiğini söyleyen E.Ü. şunları anlattı:

"Fetullah Gülen'in konuşma yaptığı zamanlarda büyük salonda en fazla 20-30 kişi oluyordu, zaten konaklayanların sayısı bu sayıyı geçmiyordu. Malikane içerisinde çeşitli noktalarda güvenlik kameraları bulunuyordu. Saat 09.00 sıralarında büyük salonda Fetullah Gülen'in karşısında hilal şeklinde oturan molla tabir edilen 9-10 kişilik hoca grubu adı altında ayetleri farklı tefsir kitaplarından okuyorlardı. Burada benim anladığım Fetullah Gülen başkanlığındaki molla ekibi tarafından ayetlerin tefsiri üzerinde çalıştığı ve kendilerine göre yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yazma çalışması yapılıyordu."

Kaynak: AA