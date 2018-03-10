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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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FETÖ elebaşı Gülenin amcasının oğlu tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gözaltına aldığı Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gülen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, 8 Mart'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Karara savcılığın itirazının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı Kemalettin Gülen, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Gülen, kemalettin
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