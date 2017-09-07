  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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FETÖ elebaşı Gülen'in akrabasına 6 yıl hapis

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuklu yargılanan eski öğretmen Ömer Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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FETÖ elebaşı Gülenin akrabasına 6 yıl hapis

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan, elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası, eski öğretmen Ömer Gülen, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Gülen ile avukatı Harun Işık katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edilmesi, örgüte ait Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve Aktif Eğitim Sendikasına üyeliği nedeniyle suçu sabit olduğundan sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Işık, yaptığı savunmada müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Gülen, "Terör örgütü üyesi değilim, suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Etiketler: fetö, Gülen, PDY
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