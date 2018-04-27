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FETÖ elebaşı Gülen’in akrabası MİT destekli operasyonda yakalandı

Erzurum’daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanan ve elebaşı Gülen’in halasının oğlu olan Hüseyin Avcı tutuklandı.

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FETÖ elebaşı Gülenin akrabası MİT destekli operasyonda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yöneticileri ile mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışlarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede yaptıkları çalışmalarda, soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu olan Hüseyin Avcı'nın Erzurum'da olduğu bilgisine ulaştı.

İki adrese eş zamanlı operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle bulunabileceği adresler saptanan Avcı'nın yakalanması için kentteki 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Avcı, "Terör örgütü yöneticisi olma" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

Örgüte müzahir şirketlerde hissedar olduğu belirlendi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden beri firari olan Avcı'nın, Erzurum'un sözde mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ve örgüte müzahir şirketlerde hissedar olduğu belirlendi.

Adli mercilerce ifadesi alınan birçok kişinin ifadesinde adı geçen Avcı'nın örgütsel faaliyetleri organize ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: erzurum, Fetullah Gülen, fetö, operasyton
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