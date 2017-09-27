  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'e ait yanmış kitaplar bulundu

FETÖ elebaşı Gülen'e ait yanmış kitaplar bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen yanmış halde kitaplar bulundu.

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FETÖ elebaşı Gülene ait yanmış kitaplar bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen yanmış halde kitaplar bulundu.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Mogan Gölü kenarındaki sazlık alanda bir süre önce henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın sonrası araştırma başlattı.

Araştırma sonucu sazlık alan yakınındaki Gölbaşı Hacıhasan Mahallesi Dedegöl mevkisinde, FETÖ elebaşı Gülen'e ait olduğu ve yasaklandığı belirtilen bazı kitaplar ile CD'ler bulundu.

Jandarma, bir kısmı tamamen bir kısmı ise kısmen yanmış kitaplar ile CD'lere incelemek üzere el koydu.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Etiketler: ankara, fetullahçı terör örgütü, Fetullah Gülen
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