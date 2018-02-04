FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyeleri üzerindeki "rüya oyunu" Emniyet raporunda

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in tüm kitap ve vaazları ile yürütülen soruşturmalardan elde edilen belgeler, mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri incelenerek "FETÖ'nün ideolojisi" raporu hazırlandı.

Emniyetten 181 sayfalık 'FETÖ'nün ideolojisi' raporu

FETÖ'nün devleti ele geçirmek için izlediği yol haritası 'FETÖ'nün İdeolojisi' raporunda

FETÖ, yalanlarına peygamberleri de alet etti

FETÖ elebaşını ilahlaştırıp mutlak itaat göstermişler

FETÖ topladığı paralarla kilise yapmış

Örgütün devleti ele geçirmek amacıyla izlediği yol haritasının deşifre edildiği 181 sayfalık raporda, Fetullah Gülen'in dini kavramlar kullanarak işgal için gerekli insan potansiyelini elde etme ve bu potansiyelle devleti ve dünyayı ele geçirme stratejileri gözler önüne serildi.

Metafizik olaylar, rüyalar ile ilham kavramları üzerinden örgüt mensuplarını ve insanları etkileyen FETÖ elebaşı Gülen raporda, "örgütün duygu şekillendiricisi ve profesyonel duygu istismarcısı" olarak nitelendirildi.

Rapora göre Gülen, sadece kendi düşüncelerini açıklarken örgüt mensuplarının duygularını yönlendirmeyi hedefledi.

Bunun için sadece örgüt elemanlarının anladığı özel iletişim dilini kullanan Gülen, dini kavramları da istismar ederek elemanlarını ve insanları etkilemeye çalıştı.

FETÖ elebaşı Gülen dinin, ümit-korku, ödül-ceza ile ilgili kısımları ve özellikle adanmış peygamber ve sahabe hayatlarını istismar ederek örgüt üyelerinin motivasyonu için "metafizik gerilimi" sağladı.

Böylece Gülen, olayları istismar edip örgüt mensuplarının duygularını yönlendirdi.

Gülen'in rüya konsepti

Örgüt elebaşı, gerçekleşmiş olay bulamadığında ise rüya konseptini devreye soktu.

Rüyalar aracılığıyla gerçekleşmemiş olayları, gerçekleşmiş gibi anlatan ve "Rüyalar doğru yolu gösterebilir ve kıyamete yakın yalan söylemez olurlar." diyen Gülen, örgüt mensuplarının kendisini "rüya tabircisi" olarak tanımalarını sağladı.

Gülen, bu söylemleriyle, "ne kadar saçma veya uydurma olursa olsun" kullanacağı rüyalara örgüt mensuplarının inanmasını sağlamayı planladı.

FETÖ elebaşı Gülen, rüyaları din istismarına süreklilik kazandırmak amacıyla da kullandı.

"Sınav soruları rüyada görülebilir"

Rüyaları örgütün özel seçildiği ve kutsal olduğu fikrini desteklemek amacıyla da kullanan Gülen, çeşitli soruşturmalarda FETÖ üyelerinin çaldığı belirlenen sınav sorularını rüyalarında gördüğünü bir kitabında şöyle ifade etti:

"Mana aleminde her şey farklılık arz edebilir. Orada bazı hadiseler çok net olarak ifade edilirken bazıları da çeşitli sembollerle sunulur ve yoruma açık bulunurlar. Mesela bazı kimseler, daha sonra kazanacakları bir başarıyı, çok öncesinden rüyalarında görebilmekte ve gireceği imtihan sorularını bütün ayrıntılarıyla müşahede edebilmektedirler."

İlhamın örgüt içindeki karşılığı

"İlham" kavramı ise örgüt içinde elebaşı Gülen'in "hikmet"i ve onun talimat verme durumunun gizlenmesi anlamlarında kullanıldı.

Gülen'in olağanüstü kişiliğe sahip olduğu algısını yerleştirmek, sorgulanamaz, eleştirilemez ve hikmetinden sual olunmaz lider inşa etmek için "kurgulanmış metafizik olaylar, rüyalar ve ilahi seçilmişlik vurgusu" ön plana çıkarıldı.

Gülen, örgüt mensuplarına "ilham ve talimat"larını dizi senaryoları, internette yayınlanan sohbetler ve köşe yazıları aracılığıyla iletti.

Bu talimatları alan FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki üyeleri de bu hedefler doğrultusunda hareket etti.

Kaynak: AA