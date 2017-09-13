  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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FETÖ dolandırıcıları yakalandı

Eskişehir, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.

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FETÖ dolandırıcıları yakalandı

Eskişehir, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İzmir'in Foça İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan M. T. ve H. A.'nın telefonla ulaştıkları kişilerin FETÖ ile bağlantılı olduklarını söylediği bildirildi.

Kişilerin telefonlarında ByLock programı tespit edildiğini söyleyen zanlıların iletişime geçtiği kişilerden para istediği öğrenildi. Şüphelilerin son dönemde Eskişehir, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa'da yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

M.T. ve H.A'ya yardım ettiği belirlenen A.Ç'nin de Eskişehir'de gözaltına alındığı kaydedildi. Foça'ya getirilen A.Ç. ile diğer sanıklar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bir kişinin de arandığı belirtildi.

Etiketler: fetö, dolandırıcılık
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