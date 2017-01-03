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FETÖ davasının 25 sanığı hakim karşısında

Eskişehir'de FETÖ/PDY çerçevesinde öğretmenlere yönelik soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu 25 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

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FETÖ davasının 25 sanığı hakim karşısında
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde öğretmenlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı.
 
Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, 13 tutuklu ve 12 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.
 
Tutuklu sanıklardan 5'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Mart'a erteledi. AA
 
Etiketler: eskişehir, fetö, dava
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