FETÖ davasında yargılanan eski hakimin tahliye talebi kabul edilmedi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İdris E, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık İdris E, mahkemede yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve birleşen dosya kapsamında, hakkında beyanları bulunan İ.B'nin ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını ileri süren sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada, sanığın mevcut halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA