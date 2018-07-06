FETÖ davasında salıverilen eski Bursa Valisi Harput'a ev hapsi

FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itirazı değerlendiren bir üst mahkeme, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi verdi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararına ilişkin başsavcılık ve Başbakanlık vekili avukatlar tarafından yapılan itiraz, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Harput ve Turhan'a ev hapsi verilmesini kararlaştırdı. Heyet ayrıca diğer sanık Yayıkçı hakkında yapılan itirazı reddetti.

Eski Vali Şahabettin Harput'a kefaletle tahliye

Bursa'da devam eden FETÖ davasında, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve tutuklu 3 sanık hakkında, ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye kararı verilmişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başbakanlık vekili avukatlar ise 5 Temmuz'da tahliye kararına itirazda bulunmuştu.

Kaynak: AA