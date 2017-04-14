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FETÖ davası sanığı 4 eski polis tutuklandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi - Telefonlarında ByLock tespit edilen 4 eski polis tutuklandı.

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FETÖ davası sanığı 4 eski polis tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 9'u tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 4 eski polis tutuklandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu polislerden Sedat Yorgancı ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan eski polisler Türker Ünüvar, Ahmet Begeç, Bahri Yiğitoğlu, Güray Gündoğdu, Ömer Faruk Oğuz, Nuri İnce, Şahin Tıraşoğlu ve Volkan Hüseyin Erdoğan ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından haklarındaki suçlamalar hatırlatılan sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık Yorgancı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını ve terör örgütünün kriptolu mesajlaşma programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Sanık Ünüvar ise mahkeme başkanının "Görev yaptığın Mersin'de terör örgütünün grup abisi olduğun iddiaları mevcut" sözleri üzerine, ''Görev yaptığım süre zarfında terör örgütüne ait evlerde kalmadım. Böyle bir görev de üstlenmedim.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, ByLock kullanmadıklarını ve terör örgütüne üyeliklerinin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, telefonlarında ByLock tespit edilen, tutuksuz yargılanan eski polisler Mehmet Binboğa, Mustafa Yazgan, Hüseyin Tan ve Ramazan Soysal'ın tutuklanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi. AA

Etiketler: Adana, fetö, polis, tutuklanma
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