FETÖ davalarının görüleceği duruşma salonu tamamlandı

Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlılarının yargılanacağı 367 kişilik duruşma salonu inşaatı tamamlandı.

Yeni kurulan Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, 13 Şubat Pazartesi günü FETÖ/PDY üyesi ve örgüt yöneticiliği yaptıkları iddiasıyla 53'ü tutuklu 150 sanıklı öğretmenlerin yargılanacağı duruşma salonu hazırlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, mevcut adliye binasının artık ihtiyacı karşılamadığını, fiziki yetersizlik nedeniyle yeni kurulan ve terör suçlarına bakacak olan 7. Ağır Ceza Mahkemesinin Bölge Adliye binası içerisine hizmet vereceğini söyledi.

Mahkemesinin duruşma salonunun bulunmadığına dikkati çeken Çatal, Bölge Adliyesine ait çok modern ve son teknolojiyle donatılmış 367 kişinin yer alabileceği duruşma salonu inşaatının bittiğini vurgulayarak, ''200'ü sanık, 167'si de avukat, basın mensubu ve sanık yakınlarının yer alabileceği duruşma salonumuz ilk duruşmaya hazır hale getirildi'' diye konuştu.

Duruşma salonunun elektronik görüntülüme sistemi, kapalı devre kamera sistemi ve ses kayıt cihazları gibi son teknolojiyle donatıldığını ifade eden Çatal, şunları kaydetti:

''Mevcut adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Bölge Adliye binası içerisinde inşa edilen Türkiye'nin en büyük duruşma salonları arasında yer alacak modern binamız tamamlandı. Bölge Adliyesine ait duruşma salonunu ortak olarak kullanacağız. Bu modern duruşma salonunu hazırlayan Bölge Adliye Başsavcısı Mustafa Yalçın beye emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.''