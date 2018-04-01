FETÖ davalarında bu ay 6466 sanık hesap verecek

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, nisan ayında 30 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 76 dava görülecek. Bu davalarda 6466 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

6466 sanık hesap verecek

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 11 ilde 32, FETÖ/PDY'ye yönelik 23 ilde 44 dava bulunuyor.

Darbe girişimine ilişkin davalarda 3930, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2536 sanık hakim karşısına çıkacak.

Önemli davalardan bazıları:

- Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 330 sanığın yargılanmasına 2 Nisan'da devam edilecek.

- Ankara'da 2 Nisan'da ayrıca darbe teşebbüsü esnasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 266 sanığın yargılandığı dava

- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı çatı davası

- Darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 kişinin yargılandığı dava

- Darbe teşebbüsü esnasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava

- İstanbul'da, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı dava

- Akıncı Hava Üssündeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı dava Ankara'daki mahkemelerde görülmeye devam edecek.

Nisan ayında görülecek bazı davalar şunlar:

2 Nisan

Polatlı'daki darbe girişimi davası (330 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı davası (266 sanıklı)

Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

Genelkurmay "çatı" davası (224 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-13 Nisan

Saat: 09.30

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline ilişkin darbe girişimi davası (150 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-6 Nisan

Saat: 09.30

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davası (307 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restaurant" davası (47 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava (65 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava (22 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (122 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava (86 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

Siirt Valiliği'nde yaşananlara ilişkin dava (332 sanıklı)

Yer: Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi konferans salonu

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

Denizli'de FETÖ'nün üniversite yapılanması davası (115 sanıklı)

Yer: Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

Sivas'taki iş adamları yapılanması davası (28 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

Kahramanmaraş'taki "polis yapılanması" davası (23 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 09.30

3 Nisan

Bursa'daki darbe girişimi davası (16 sanıklı)

Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Nisan

Saat: 10.00

Niğde'deki esnaf yapılanması davası (30 sanıklı)

Yer: Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Nisan

Saat: 09.00

4 Nisan

Sivas'taki iş adamları yapılanması davası (38 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 09.30

FETÖ'nün ByLock davası (20 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 10.00

5 Nisan

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarları hakkındaki dava (31 sanıklı)

Yer: İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 5 Nisan

Saat: 09.30

6 Nisan

FETÖ/PDY mütevelli heyet yapılanması davası (84 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Nisan

Saat: 10.00

9 Nisan

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili dava (18 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-13 Nisan

Saat: 09.30

Korgeneral Bekiroğlu'nun derdest edilmesine ilişkin dava (62 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 9 Nisan

Saat: 09.30

Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava (34 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 9-13 Nisan

Saat: 09.30

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davası (128 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 9-13 Nisan

Saat: 09.30

Malatya'daki darbe girişimi davası (76 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 09.00

İzmir'deki "askeri casusluk"ta kumpas davası (92 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10.00

Sakarya il yapılanması davası (43 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 09.00

Bolu çatı yapılanması davası (120 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10.00

Örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun davası (24 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 09.00

Adana'da sağlık yapılanmasına ilişkin dava (25 sanıklı)

Yer: Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 09.30

Şırnak'taki darbe girişimine ilişkin dava (427 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 09.30

10 Nisan

Yunanistan'a firar eden darbecilerin davası (19 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 10-13 Nisan

Saat: 09.30

11 Nisan

ByLock kullandıkları iddiasıyla yargılanan polislerin davası (144 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Büyükçekmece)

Tarih: 11-13 Nisan

Saat: 09.30

Sakarya'daki akademisyenlerin yargılandığı dava (24 sanıklı)

Yer: Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09.00

Bursa'daki FETÖ/PDY davası (29 sanıklı)

Yer: 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Nisan

Saat: 10.00

12 Nisan

Erzurum'da FETÖ/PDY bağlantılı cinsel istismar davası (16 sanıklı)

Yer: Erzurum Ağır 2. Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Nisan

Saat: 13.30

13 Nisan

Hava Harp okulundaki faaliyetlere ilişkin dava (16 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09.30

Eski Boydak Holding yöneticileri davası (9 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09.30

Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası (28 sanıklı)

Yer: Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Nisan

Saat: 14.00

16 Nisan

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin dava (52 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16-30 Nisan

Saat: 09.30

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Mimar Sinan Spor Salonu)

Tarih: 16-20 Nisan

Saat: 10.00

Aydın'daki emniyet yapılanmasına ilişkin dava (44 sanıklı)

Yer: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09.30

Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası (15 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10.00

Muğla çatı davası (41 sanıklı)

Yer: Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10.00

Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü'ndeki darbe girişimi davası (19 sanıklı)

Yer: Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09.30

Hakkari'de darbe girişimine destek davası (32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10.00

Hatay'daki darbe girişimi davası (44 sanıklı)

Yer: Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16-17 Nisan

Saat: 09.30

17 Nisan

Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy'deki olaylar (117 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 17 Nisan

Saat: 10.00

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanması (35 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 17 Nisan

Saat: 10.00

18 Nisan

Borsa İstanbul'un işgali davası (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 18-19 Nisan

Saat: 10.00

Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal girişimi davası (41 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 18-20 Nisan

Saat: 10.00

Samsun'daki iş adamları yapılanması davası (38 sanıklı)

Yer: Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09.00

Kahramanmaraş'taki iş adamları yapılanması davası (27 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09.30

Bülent Ecevit Üniversitesi yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10.00

Bolu'daki eğitim yapılanması davası (64 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Nisan

Saat: 16.00

19 Nisan

Erzincan'da FETÖ'nün mütevelli heyeti üyelerinin davası (72 sanıklı)

Yer: Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Nisan

Saat: 09.30

Sivas'taki FETÖ davası (63 sanıklı)

Yer: Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Nisan

Saat: 09.30

20 Nisan

Kırıkkale'deki iş adamları yapılanması davası (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Nisan

Saat: 09.30

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası (32 sanıklı)

Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Nisan

Saat: 09.30

24 Nisan

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (473 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24-30 Nisan

Saat: 09.30

Eski EDOK komutanları hakkındaki darbe girişimi davası (6 sanık)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24-27 Nisan

Saat: 09.00

Bank Asya yöneticilerine yönelik dava (33 sanıklı)

Yer: İstanbul 14,. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 24-25 Nisan

Saat: 10.00

FETÖ'nün "yasadışı dinleme ve casusluk" davası (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 24-26 Nisan

Saat: 10.00

Albay Sait Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava (132 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 24-27 Nisan

Saat: 10.00

TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davası (131 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Kartal Bölge Adliye Mahkemesi)

Tarih: 24 Nisan

Saat: 10.00

25 Nisan

Atatürk Havalimanı işgal davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10.00

FETÖ sanığı polislerin "usulsüz dinleme" davası (33 sanıklı)

Yer: Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Nisan

Saat: 09.00

Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası (478 sanıklı)

Yer: Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10.00

26 Nisan

"Islak imzada kumpas" davası (18 sanıklı)

Yer: İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 26 Nisan

Saat: 10.00

Sakarya'da SAGİAD üyesi ve çalışanlarının yargılandığı dava (46 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Nisan

Saat: 09.00

Çorum il yapılanması davası (32 sanıklı)

Yer: Çorum Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Nisan

Saat: 09.00

Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Nisan

Saat: 15.15

30 Nisan

Kahramanmaraş'taki sağlık yapılanması davası (25 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Nisan

Saat: 14.30

Adana'da iş adamları yapılanmasına yönelik dava (103 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Nisan

Saat: 09.30

Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası (31 sanıklı)

Yer: Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Nisan

Saat: 10.00

Kaynak: AA