FETÃ–, BDDK sorgularÄ±nÄ± servis etmiÅŸ

BDDK'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma esaslarÄ±na aykÄ±rÄ± ÅŸekilde bazÄ± iÅŸ adamlarÄ± ile TÃœRGEV ve Ä°HH gibi vakÄ±flarÄ±n banka hesaplarÄ±nÄ± usulsÃ¼z sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÃ–/PDY'ye aktardÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile bazÄ± BDDK yÃ¶netici ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede ÅŸÃ¼phelilerin, TuÌˆrkiye GencÌ§lik ve EgÌ†itime Destek VakfÄ±'yla ilgili yaptÄ±gÌ†Ä± sorgu sonucÌ§larÄ±nÄ± oÌˆrguÌˆte aktarmakla kalmadÄ±ÄŸÄ±, oÌˆrguÌˆtuÌˆn TuÌˆrkiye Cumhuriyeti HuÌˆkuÌˆmetini hedef alma, goÌˆrevini yapamaz hale getirme amacÄ± dogÌ†rultusunda bu bilgileri sÄ±zdÄ±rÄ±p, servis ettiÄŸi kaydedildi.

Ä°stanbul TerÃ¶r ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼pheli Oktay Ã‡olak'Ä±n BDDK'da bankalar yeminli murakÄ±bÄ±, denetimden sorumlu 3. daire baÅŸkanÄ± ve katÄ±lÄ±m bankalarÄ±ndan sorumlu daire baÅŸkan vekili olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÅžÃ¼pheli Ã‡olak'Ä±n basÌ§kanlÄ±gÌ†Ä±nÄ± yaptÄ±gÌ†Ä± dairede denetim yapan basÌ§murakÄ±p, murakÄ±p ve murakÄ±p yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± goÌˆrevlendirme, sevk ve idare etme, cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ± ve hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporlarÄ± denetleme yetkisine sahip olduÄŸu anlatÄ±lan iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin bu yetkisini ve goÌˆrevinin geregÌ†ini, kamu goÌˆrevlisi sorumlulugÌ†uyla yerine getirmediÄŸi, FETOÌˆ/PDY'nin amacÄ± dogÌ†rultusunda oÌˆrguÌˆt mensubu denetim personelinin usulsuÌˆz sorgu yapmasÄ±na, gercÌ§egÌ†e aykÄ±rÄ± rapor duÌˆzenlemesine ve duÌˆzenledikleri rapor ve belgeleri oÌˆrguÌˆtuÌˆn amacÄ± dogÌ†rultusunda BDDK ve TuÌˆrkiye Cumhuriyeti HuÌˆkumeti aleyhine ulusal ve uluslararasÄ± kamuoyunda olumsuz algÄ± ve baskÄ± olusÌ§turmak uÌˆzere oÌˆrguÌˆte ait yayÄ±n organlarÄ±na sÄ±zdÄ±rmalarÄ±nÄ± sagÌ†ladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kamu bankalarÄ±nÄ± zorda bÄ±rakma amacÌ§lÄ± rapor hazÄ±rlattÄ±

Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheli Ã‡olak'Ä±n Ocak 2014'te denetim 3. daireye basÌ§kan vekili olarak goÌˆrevlendirildiÄŸi, oÌˆrguÌˆtuÌˆn amacÄ± dogÌ†rultusunda en oÌˆnemli goÌˆrevini ifa ederek, FETOÌˆ/PDY SilahlÄ± TeroÌˆr OÌˆrguÌˆtuÌˆnuÌˆn bilindik yoÌˆntemleriyle goÌˆnderilen kamu bankalarÄ±yla ilgili isimsiz-tarihsiz ihbar mektubunu, BDDK'nÄ±n genel isÌ§leyisÌ§ini yok sayarak, basÌ§kanlÄ±k oluru almaksÄ±zÄ±n, 21 Åžubat 2014'te isÌ§leme koyup denetim ekibi goÌˆrevlendirdiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

Ã‡olak'Ä±n ÅŸuÌˆpheliler Ramazan Canik ve Serhat TiryakioÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulundugÌ†u oÌˆrguÌˆt mensuplarÄ±ndan olusÌ§an ekibe oÌˆrguÌˆtuÌˆn amacÄ± dogÌ†rultusunda kamu bankalarÄ±nÄ± zorda bÄ±rakma amacÌ§lÄ± rapor hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, denetim tekniklerine aykÄ±rÄ± bu rapor tamamlandÄ±gÌ†Ä±nda, FETOÌˆ/PDY SilahlÄ± TeroÌˆr OÌˆrguÌˆtuÌˆ tarafÄ±ndan yayÄ±n organlarÄ±nda maniple edilerek kuruma ve huÌˆkuÌˆmete baskÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±lmak istendiÄŸi vurgulandÄ±.

Bank Asya'nÄ±n TMSF'ye devrini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheli Ã‡olak'Ä±n daha sonra katÄ±lÄ±m bankalarÄ±ndan sorumlu daire basÌ§kan vekilligÌ†ine getirildiÄŸi, burada da oÌˆrguÌˆte ait Bank Asya'yla ilgili isÌ§lemleri takip ettiÄŸinin tespit edildiÄŸi kaydedildi.

Bu dÃ¶nemde, ÅŸÃ¼pheliler Ali GÃ¼leÃ§ ve Mustafa BirdiÅŸli'nin bankanÄ±n TMSF'ye devrini engellemek icÌ§in bankanÄ±n notunu kasÄ±tlÄ± olarak yuÌˆkselttikleri, 19 Mart 2015'te rapor hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, oÌˆrguÌˆtuÌˆn finans ayagÌ†Ä±yla ilgili tuÌˆm kurum isÌ§lemleri oÌˆrguÌˆte sÄ±zdÄ±rÄ±larak kurumun muÌˆdahalesinin engellenmek istendiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

Kurum "imamÄ±", Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi Naci Tosun'un yeÄŸeni

Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheli Utku Tosun'un 2008-2014 yÄ±llarÄ±nda denetimden sorumlu daire baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, kurumda bulundugÌ†u suÌˆre zarfÄ±nda (2015 MayÄ±s ayÄ±nda SektoÌˆrel IÌ‡zlemeye goÌˆnderildi) FETOÌˆ/PDY yapÄ±lanmasÄ± minvalinde kurum imamÄ± olabilecegÌ†inin degÌ†erlendirildigÌ†i belirtildi.

ÅžÃ¼pheli Tosun'un FETOÌˆ/PDY SilahlÄ± TeroÌˆr OÌˆrguÌˆtuÌˆnuÌˆn cÌ§ok oÌˆnemli 10 adamÄ±ndan biri olan ve sÌ§u an firari olup bulana oÌˆduÌˆl vadedilen eski Kaynak Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Naci Tosun'un yeÄŸeni olduÄŸu aktarÄ±lan iddianamede, Sabri Uzun'un ''IÌ‡n'' adlÄ± kitabÄ±nda adÄ±nÄ±n, askeri okuldan FetullahcÌ§Ä± olmasÄ± nedeniyle atÄ±lan ''Utku t.'' sÌ§eklinde gecÌ§tigÌ†i, soÌˆz konusu Utku t.'nin Utku Tosun olabilecegÌ†i sÌ§eklinde tespitler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedildi.

300'Ã¼n Ã¼zerinde yasa dÄ±ÅŸÄ± sorgulama

Ä°ddianamede, ÅŸuÌˆpheli Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BDDK'da bankalar yeminli murakÄ±bÄ± olarak goÌˆrev yaptÄ±ÄŸÄ±, 17-25 AralÄ±k kumpas sorusÌ§turmalarÄ±na hazÄ±rlÄ±k amacÄ±yla magÌ†dur ve muÌˆsÌ§tekilerin hesaplarÄ±nda BDDK'nÄ±n, MASAK'Ä±n ya da adli mercilerin herhangi bir goÌˆrevlendirilmesi olmaksÄ±zÄ±n yasa dÄ±sÌ§Ä± sorgu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedildi.

ÅžÃ¼pheli Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸtekilerden Ä°brahim Ã‡eÃ§en, Cengiz AktÃ¼rk, Etem Sancak, Muharrem Usta'nÄ±n da bulunduÄŸu 41 gercÌ§ek ve tuÌˆzel kisÌ§inin hesabÄ±nda 300'Ã¼n Ã¼zerinde yasa dÄ±sÌ§Ä± sorgulama yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu sorgu sonucÌ§larÄ±nÄ± herhangi bir resmi bildirim, muÌˆtalaa ve rapora konu etmeksizin FETOÌˆ/PDY SilahlÄ± TeroÌˆr OÌˆrguÌˆtuÌˆ'ne aktarÄ±lmasÄ±nÄ± sagÌ†ladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Bilgiler sÄ±zdÄ±rÄ±lÄ±p servis edildi

Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheli Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eylemlerine iliÅŸkin ÅŸu ifadelere yer verildi:

"SÌ§uÌˆpheliler AydÄ±n IÌ‡ÅŸsever ve Hasan YassÄ±Ã¶renli'nin 18 Haziran 2013'te yaptÄ±klarÄ± konusÌ§mada bahsettikleri denetimden sorumlu basÌ§kan yardÄ±mcÄ±sÄ± firari Ozan CangÃ¼rel'in yasa dÄ±sÌ§Ä± sorgu yapmak uÌˆzere goÌˆrevlendirdigÌ†i anlasÌ§Ä±lan sÌ§uÌˆpheli Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m hemen hemen dosya magÌ†durlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n ve bunlara ait firmalarÄ±n hesaplarÄ±nda yasa dÄ±sÌ§Ä± sorgulamalar yapmÄ±sÌ§, bu sorgulamalardan oÌˆzellikle TuÌˆrkiye GencÌ§lik ve EgÌ†itime Destek VakfÄ±'yla ilgili yaptÄ±gÌ†Ä± sorgu sonucÌ§larÄ±nÄ± oÌˆrguÌˆte aktarmakla kalmamÄ±sÌ§ oÌˆrguÌˆtuÌˆn TuÌˆrkiye Cumhuriyeti HuÌˆkuÌˆmetini hedef alma, goÌˆrevini yapamaz hale getirme amacÄ± dogÌ†rultusunda bu bilgileri sÄ±zdÄ±rÄ±p, servis ederek oÌˆnce Cumhuriyet Halk Partisi soÌˆzcuÌˆsuÌˆ Ahmet Haluk KoÃ§'un 5 Åžubat 2014 tarihli basÄ±n toplantÄ±sÄ±na, sonra da digÌ†er basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±na konu edilmesini sagÌ†lamÄ±sÌ§tÄ±r."