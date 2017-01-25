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Buradasınız : » » FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa suçüstü

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa suçüstü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa suçüstü

Alınan bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde yaşayan Emine T'yi (56) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi söz konusu kadına, FETÖ'ye hesabından para aktarıldığını, aklanması için evinde ve banka hesabında bulunan paraları vermesini istedi. Telefondaki kişi, kadına, bu paralarda parmak izi çıkması için tek tek dokunması gerektiğini belirtti.

Telefondaki kişiye inanan Emine T. bankada bulunan 87 bin lirasını çekerek, evine geldi. Şüphelileri beklerken dolandırılacağından şüphelenen kadın, 115 Polis İmdat hattını aradı. Bu görüşme sonrası dolandırıcılarla karşı karşıya olduğuna emin olan Emine T, polisle iş birliği yaptı.

Emine T'nin evinin önünde tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paraları almaya gelen Mustafa E. (32) ile Ahmet A'yı (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: bursa, osmangazi, fetö, dolandırıcılık, 2 kişi, suçüstü
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