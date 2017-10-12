FETÖ, askeri öğrencileri de numaralandırmış

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticilerinin askeri okullardaki öğrencilerin örgüte olan bağlılıklarını kolayca anlayabilmek için numaralandırma yöntemini uyguladığı belirtildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 123 sayfalık iddianamede, 8'i tutuklu 19 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede, "Mahrem yapının işleyişi" başlıklı bölüm içerisinde bulunan "Okuyan öğrenci ID kavramı" bölümünde, "Örgüte mensup askeri öğrenci sayısının fazlalığı ve isim benzerliği nedeniyle örgüt mensubu askeri öğrencilerin karıştırılmaması için oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemde örgüt mensubu askeri öğrenci ve sorumlu imamının kim olduğunun ve askeri öğrencinin örgüt bağlılığının ne durumda olduğunun tespit ve takibi sağlanır." ifadelerine yer verildi.

Askeri öğrencinin örgüte olan bağlılığının rakamsal olarak ne olduğu ve ne anlama geldiği iddianamede şu metod ile ifade edildi:

"Örgüt mensubu askeri öğrencinin örgüte bağlılığını değerlendirme ölçütü aşağıdaki gibidir.

5: Tam itaat, kesin sadakat, katılımı aksatmayan, okuma ve dinlemesi iyi.

4: İtaatkar, iyi okuma, iyi dinleme, katılımda zaman zaman aksama.

3: Çok yetişmemiş, katılımı seyrek.

2: Artık katılmayacağını abisine ve arkadaşlarına bildirmiş.

1: Menfi - olumsuz."

Gizli yapılanmanın görevleri

İddianamede, kripto yapılanmanın "müdür, müdür yardımcısı, bilgin, bey, öğretmen, gezici, eğitim danışmanı, serdoktor, doktor, gözcü " şeklinde hiyerarşik yapıyla gizlendiğinin tespit edildiği anlatıldı.

İddianemede, yapılanma içerisinde yer alan "kripto"ların görevleri ise şu şekilde yer aldı:

"Müdür (MD): İldeki askeri yapılanmanın sorumlusu olan, il imamı veya il eğitim danışmanı ile arasındaki herhangi bir bağ bulunmayan doğrudan 'temsilciye' bağlı olan örgüt yöneticisi.

Müdür Yardımcısı: Müdürün talimatlarını yerine getiren aynı zamanda yapı içerisinde faaliyet yürüten şahısların sorunlarını müdüre aktaran ve örgüt adına raporlama yapan kişiyi ifade eder.

Bey: Öğrencilerden (subaylar) öğretmenlere onlardan da bilginlere aktarılan bilgilerden teyide muhtaç ve araştırılması gerekenlerin detaylı inceleme ve değerlendirmesini yapan kişidir.

Bilgin: Yapı içerisinde müdür yardımcısı konumunda olan, fişleme ve bilişim işleri ile bizzat ilgilenen örgüt mensubunu ifade eder.

Öğretmen: Müdür yardımcılarına bağlı olarak askeri personel ve askeri öğrenciler ile sohbet toplantısı yapan himmet toplayan ve askeri personel ve öğrencilerden sorumlu olan kişidir.

Gezici: Birim/Bölge yapılanması içerisinde birim ile bölge arasındaki koordinasyonu sağlayan örgüt unsurları gezici olarak tabir edilir. Askeri okul/polis okulu öğrencileri ile ilgili olarak birim bölgeden düzenli olarak rapor alır.

Serrehber: Örgüte ait okul ve dershanelerde çalışan öğretmenlerden sorumlu kişiyi ifade eder.

Eğitim Danışmanı (ED): İllerde bölge içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerden sorumlu olan ve bu maliyetleri yöeneten kişiyi ifade eder.

Serdoktor: İllerde doktorlar ile görüşüp edindiği bilgileri ED'lere raporlayan kişiyiyi ifade eder.

Doktor: Örgüte mensup olan askeri okulları ve polis okullarını kazanmış olan öğrencileri örgüt adına öğretmenlik yapan kişiler üzerinden takip eden ve durumları hakkında rapor alan kişiyi ifade eder.

Gözcü: Askeri lise ve harp okulundaki örgüt mensubu öğrenciler ile ilgilenen ve her on beş günde bir okul dışında buluşma yapan talebe abisine verilen bir isimdir."