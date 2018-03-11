FETÖ ajandasındaki şifreler çözülmeye çalışılıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alan Ahmet Y.'nin evinde bulunan ajandadaki şifreler gizemini koruyor.

FETÖ/PDY'nin Moğolistan ve Tacikistan'daki okullarında müdürlük yaptıktan sonra en son sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen ve Ordu'da örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evinde yakalanan zanlının, şifrelerle ilgili bilgiler vermemesi emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor.

Şifre çözmede uzman personellerin yanı sıra istihbarat birimi görevlilerin de olduğu özel ekip, sessiz harfler ve karşısında yazılı farklı basamaklı sayıların ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyor.

Ajandanın orta sayfasında tek bir nüshaya yazılmış şifrelerin üzerinde çalışan ekipler, zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock görüşmelerinin deşifresini de mahkeme aracılığıyla talep ederek, ipuçları elde etmeyi amaçlıyor.

Şifreleri açıklamadı, 40 şüpheli ismi verdi

Sorgusunda, "Bu şifreyi ben de çözemem siz de çözemezsiniz" diyerek bilgi vermediği öğrenilen zanlının, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi ise dikkat çekti.

Zanlının, FETÖ'den hakkında daha önce herhangi bir işlem yapılmayan 40 civarında şüphelinin isimini vermesi üzerine de soruşturma başlatıldı.

Emniyet güçlerinin, şifreler konusunda bilgi sahibi olabilecek şüphelilerin yakalanmasıyla da önemli bilgiler elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Lüks hayat sürmüş

Adana merkezli 6 ilde, 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen Ahmet Y.'nin de aralarında yer aldığı 10 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eşi de ByLock'tan tutuklu bulunan Ahmet Y.'nin gaybubet evinde tek yaşadığı ve lüks bir hayat sürdüğü, her türlü ihtiyacının da dışarıdan karşılandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA