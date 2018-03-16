"FETÖ abisinin" bilgisayarından çocuk pornosu çıktı

FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması" içinde atamalardan sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla 8 . Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan eski matematik öğretmeni Ahmet Tunç, 1 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gözaltında ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemeleri tamamladı.

Mahkemeye gönderilen raporda, dizüstü bilgisayarın 320 gigabayt kapasiteli hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaaz videoları ile çocuk pornosu bulunduğu kaydedildi.

Deliller arasında yer alan flaş bellekte ise Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin abone listesi bulundu.

8. Ağır Ceza Mahkemesi, suç duyurusunu zorunlu hale getiren ilgili yasa doğrultusunda, elde edilen delillerle sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tunç hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da ayrıca dava açılacak.

Kaynak: AA