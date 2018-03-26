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Buradasınız : » » "FETÖ abisi"ne hapis cezası

"FETÖ abisi"ne hapis cezası

Şanlıurfa'daki FETÖ davasında örgütün "astsubaylardan sorumlu abisi olduğu" iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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&quot;FETÖ abisi&quot;ne hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Özgür Arı ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın yaklaşık bin 500 kez ByLock programına erişim sağladığının ve örgütün "Halil" kod adlı astsubaylardan sorumlu sözde abisi olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sanık Arı ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek programı kullanmadığını öne sürdü.

Hakkındaki "abi"lik suçlamalarını kabul etmeyen Arı, tahliye ve beraat talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgüt yöneticileri tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek, deliller ışığında üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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