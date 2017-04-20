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Buradasınız : » » FETÖ abisi ByLock'çu 3 er gözaltına alındı

FETÖ abisi ByLock'çu 3 er gözaltına alındı

FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu "abilik" görevini yürüttükleri ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla kısa dönem askerlik yapan 3 er gözaltına alındı.

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FETÖ abisi ByLockçu 3 er gözaltına alındı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kısa dönem askerlik yapan 3 er gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ayvacık, Kavak ve Çarşamba İlçe Jandarma komutanlıklarında askerlik görevini yapan kısa dönem 3 erin örgüt evlerinden sorumlu "abilik" görevini yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, T.K'yı (29) Ayvacık, H.A'yı (29) Kavak, D.A.A'yı (28) ise Çarşamba ilçesinde görev yaptıkları jandarma komutanlıklarında gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: fetö, bylock, PDY, fetö abileri
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