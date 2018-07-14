FETÖ 15 bine yakın uluslararası resmi temasta anlatıldı

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iki yıl önce 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişiminin ardından uluslararası kamuoyu nezdinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurt dışı temsilcilikler, örgüte karşı yürütülen mücadele kapsamında 400'den fazlası cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde olmak üzere 15 bine yakın resmi temas gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, 17-25 Aralık 2013 sürecini izleyen dönemde bulunduğu girişimler neticesinde, yurt dışındaki FETÖ yapılanmasına karşı çeşitli somut adımlar atmıştı.

15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişimine karşı dış teşkilata, silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış münferit bir grubun kalkışmaya yeltendiği, bunların en kısa zamanda alt edilecekleri bildirilerek, Dışişleri Bakanlığından gelmeyen hiçbir beyan, bildiri veya bilginin dikkate alınmaması talimatı verildi. 16 Temmuz sabaha karşı, darbecilerin amaçlarına ulaşamadığının kaydedildiği bir açıklama metni, farklı dillerde tercümeleri ile dış temsilciliklere gönderildi.

Ayrıca halkın, hükümetin, siyasi partilerin ve medyanın tarihi bir demokrasi ve vatanseverlik dersi vererek, FETÖ terör örgütünün düzenlediği anlaşılan hain kalkışmayı nasıl bastırdığı tüm dış temsilciliklere kapsamlı bir not halinde iletilerek, bu bilgiler uluslararası kamuoyuna en geniş biçimde aktarıldı.

Bakanlık, darbe girişiminin önlenmesinin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında üstlenmiş olduğu "uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratma, haritalandırma ve FETÖ'nün yurt dışındaki hareket alanının kısıtlanması" misyonlarına hız verdi.

Uluslararası kamuoyunda farkındalık sağlandı

Uluslararası kamuoyunu FETÖ tehdidine dair farkındalık ve örgütün küresel ağlarının da bulundukları ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğu konularında bilinçlendirmek için yoğun çaba sarf edildi. Girişimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen FETÖ, bu süreçte gerçekleştirilen her temasta ve her düzeyde en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Haritalandırma çalışmaları tamam

Bakanlık tarafından girişimin yaşanmasının ardından yurt dışındaki tüm temsilciliklerine FETÖ konusunda yaptığı çalışmaları haftalık olarak bildirmesi talimatı verildi. Bu çerçevede, temsilcilikler, basınla ve sivil toplum örgütleriyle temasların tüm dökümünü haftalık olarak bakanlıkla paylaşıyor.

Bakanlığın diğer çalışması ise yurt dışında FETÖ yapılanmasının haritalandırılması oldu. Gelinen aşamada dünya çapında FETÖ'nün çalışmalarının nerede, hangi kisve altında ve kimler tarafından yürütüldüğü biliniyor. Bakanlık, 160'a yakın ülkede sürekli yer ve isim değiştiren örgüte ilişkin haritalandırma çalışmalarını tamamlarken, güncellemeler yapmayı sürdürüyor.

FETÖ'nün yurt dışındaki hareket alanı kısıtlandı

Okulların devredilmesi, örgüt elebaşlarının o ülkede oturamaz ve iş yapamaz hale gelmesi, Türkiye'ye sınır dışı edilmesi ve bunların da idari ve adli tedbirlerle sağlanması da bakanlığın FETÖ konusundaki en önemli 3 misyonundan bir tanesini oluşturuyor.

Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MİT, Emniyet Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkililerinden oluşan bir görev gücü kurulurken, çok yakın bir çalışma formatında düzenli şekilde bilgi paylaşımında bulunuluyor. Örgütün işlediği suçlara yönelik olarak sürekli şekilde adli dosyalar hazırlanarak ilgili muhataplarla paylaşılıyor.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye alınan ele başlarının devamının geleceğini belirtiyor. Bu nedenle mevcut çabaları daha da güçlendirmek amacıyla adli kanaldan iletilecek dosyaları güçlendirici çalışmalar devam ediyor.

Kaynaklar, dünya genelinde FETÖ yapılanmasında bir daralma olduğunu ifade ediyor. Örgütün daha çok eğitim kurumlarıyla girdiği Afrika kıtasında okulların çoğunun FETÖ kontrolünden çıktığını belirten kaynaklar, Afrika'daki durumun başka bölgelerde de görüldüğüne dikkati çekiyor.

15 bine yakın temas gerçekleştirildi

Tüm dış temsilcilikler bu yıl da FETÖ konusunda resmi girişimlerini sürdürdü. Bir yılda Türkiye'nin diğer ülkelerdeki temsilciliklerinin özellikle FETÖ konusunda gerçekleştirdikleri resmi temasların toplamı 14 bin 781 oldu. Bu girişimlerin 448'i cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde yapıldı.

Öte yandan, bakan düzeyinde bin 519, milletvekili düzeyinde 2 bin 842, diğer üst düzey yetkililerle de 9 bin 972 resmi temas gerçekleştirildi.

Yazılı ve görsel basına 3 bin 416 mülakat verildi

Bakanlık, resmi girişimlerin yanı sıra yabancı kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede büyükelçilikler ile başkonsolosluklar, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ konusunda bugüne kadar yazılı ve görsel basına 3 bin 416 mülakat verdi. Bunların 724'ünü görsel, 2 bin 692'sini ise yazılı basın oluşturuyor.

Öte yandan düzenlenen basın toplantısı sayısı 410 iken yayımlanan 884 makale ve mektup bulunuyor.

Anma etkinlikleri yapılacak

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşları anmak, hain darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde en büyük etken olan demokrasi ve milli irade bilincini vurgulamak ve bu vesileyle FETÖ'nün gerçek yüzü hakkında bulundukları ülkelerdeki kamuoylarını bilgilendirmek amacıyla yurt dışındaki tüm temsilciliklerde, kapsamlı faaliyetler gerçekleştirecek.

Darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye'nin tüm temsilciliklerinde anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda basın toplantıları gerçekleştirilecek, sergi ve benzeri etkinlikler yapılacak.?

Kaynak: AA