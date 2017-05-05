  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

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Fethiyede yamaç paraşütü kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Fethiye'ye tatile gelen Rus turist Ayrat Faridovic Yusupov (39), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Yaklaşık bin 200 metre yükseklikteyken doluyla karışık yağmurun başlamasıyla paraşütü ıslanan Yusupov, Babadağ'ın yakınındaki Mendos Dağı eteklerinde ormanlık alana düştü.

Hareket edemeyen Yusupov, cep telefonundan bulunduğu konumu arkadaşlarına atarak yardım istedi. Arazinin sarp olması nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

UMKE ve pilotun arkadaşları yaklaşık 500 metre yürüyerek Yusupov'a ulaştı. Sedyeyle ambulansa taşınan ve Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alınan Yusupov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: Fethiye, Yamaç paraşütü, kaza
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