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Fethiye'de fırtına ağaçları söktü

Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı araç ve iş yerleri zarar gördü.

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Fethiyede fırtına ağaçları söktü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu.

Kordon boyu ve Akarca Mahallesi'nde devrilen ağaçlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar zarar gördü. Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yıkılan ağaç dallarını temizlemek için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Beyhan Arıkan, çok kuvvetli rüzgar estiği için evinin önündeki ağacın devrildiğini ve misafirlerine ait aracın zarar gördüğünü söyledi.

Kordon boyundaki işletmesi zarar gören Mahmut Konak ise devrilen ağaç dalları nedeniyle işletmesinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Etiketler: Fethiye, Fırtına, Muğla, fethiye fırtına
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