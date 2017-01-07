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Fethiye Tersanesi'nde lüks yatta yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir İngiliz'e ait 20 metre uzunluğundaki lüks yatta çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

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Fethiye Tersanesinde lüks yatta yangın çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakıma alınan lüks yatta çıkan yangın hasara yol açtı.
 
Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye Tersanesi'nde kışlık bakım için karaya çekilen ve İngiliz uyruklu Tony Abdo'ya ait olduğu öğrenilen 20 metre uzunluğundaki "Bebi" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Yattan yükselen yoğun dumanı fark eden tersane çalışanları, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
 
Yangına itfaiye ekipleri karadan, Ece Marina'ya ait yangın söndürme teknesi de denizden müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle iki saatte söndürülen yangında, yatta büyük çapta hasar oluştu. 
 
Etiketler: lüks yat, fethiye tersanesi, Muğla
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