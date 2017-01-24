Fethi Sekin anıt heykeli için yarışma düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit Fetih Sekin'in hatırasını yaşatmak amacıyla heykelinin yapılması için "Ulusal Anıt Heykel Yarışması" düzenliyor. Fethi Sekin'in şehit olduğu alana dikilecek heykelin yapımı için danışma kurulu ve jüri üyeleri de belirlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'nun danışma kurulunda bulunduğu yarışmanın jürisi Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Oktay Şahinler gibi isimler yer aldı.

Jürinin, yarışma koşullarını belirlemek amacıyla ilk toplantısını 27 Ocak'ta yapacağı öğrenildi.