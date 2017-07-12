  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Feribot iskeleye çarptı

"Çanakkale" isimli feribotun, Balıkesir'in Marmara ilçesinde iskeleye çarpması sonucu feribot ve iskelede hasar oluştu.

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Feribot iskeleye çarptı

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait "Çanakkale" isimli feribotun, Balıkesir'in Marmara ilçesinde iskeleye çarpması sonucu, feribot ve iskelede hasar oluştu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sabah saatlerinde Marmara ilçesine gelen "Çanakkale" isimli feribotun yanaşırken kontrolsüz şekilde merkez iskelesine çarptığını söyledi.

Aksoy, "Kazada şu an için yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. İskele kullanılamaz hale geldiği için adamızda bulunan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkilileriyle görüşme halindeyiz. Gün içindeki seferleri oraya aktarmaya çalışıyoruz. Feribottaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi. 

Etiketler: marmara adası, iskele, feribot, çanakkale boğazı
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