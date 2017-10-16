  • 16 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.649
    EURO 4.304
  • BIST 106474.46
    ALTIN 151.902
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fenerbahçe Orduevi'nin kontrolüne ilişkin davada tahliye yok

Fenerbahçe Orduevi'nin kontrolüne ilişkin davada tahliye yok

FETÖ'nün darbe girişiminde, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışması davasında, tutuklu sanık eski üsteğmen Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fenerbahçe Orduevinin kontrolüne ilişkin davada tahliye yok

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan biri tutuklu 40 askerin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Kayhan Korkmaz, tutuksuz sanıklar Soner Solmaz, Fahri Sivri, Faruk Yüksel, Ferhat Kaya, Halit Ovalı, Kadir Başıbüyük, TBMM adına Av. Zeynep Tuna, Başbakanlık adına Kübra Ganbari, Milli Savunma Bakanlığı adına Av. Cavit Tatlı ile sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Darga ve Mert Tıkıs ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

Darga ve Tıkıs'ın savunmasının ardından tanıkların dinledildiği duruşmada, savcı Onur Ekinci mütaalasını açıklayarak, Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Avukatların taleplerinin alındığı duruşmada, Kayhan Korkmaz'ın avukatı İsmail Yıldız, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TBMM adına Av. Zeynep Tuna, Başbakanlık adına Kübra Ganbari, Milli Savunma Bakanlığı adına Av. Cavit Tatlı ise savcının mütaalasına katıldıklarını, tutuklu sanık Kayhan Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanıklar hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Kayhan Korkmaz hakkında adli kontrol kararının yetersiz kalacağından dolayı tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER