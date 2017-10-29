Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Muratpaşa Belediyesi ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu tarafından, Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi.

Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Beach Park girişinde toplandı.

Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı, helikopterle tedbir alındı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Fenerler ve 600 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe katılanlar, Konyaaltı Caddesi'nden meydana kadar yürüdü.

Kaynak: AA