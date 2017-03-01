Fenalaşan dalgıçı belediye başkanı kurtardı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası"nın 59. anma töreninde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın dalgıcı, suya atlayan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kurtardı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru Faciası"nda hayatını kaybedenler için Karamürsel Alp Türbesinin de bulunduğu eski mezarlıkta anma töreni düzenlendi.

Tören, deniz şehitleri için denize karanfil bırakılması ve Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) üyelerinin anma dalışı gerçekleştirmesi için iskelede devam etti.

Dalgıç çırpınarak yardım istedi

Denizden ''1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz'' yazılı pankart çıkartmak için dalan KARSAD üyelerinden Şenay Ertorun, bir süre sonra su yüzeyine çıkıp çırpınarak yardım istedi.

Başkan Yıldırım denize atladı

Ertorun'un iskelenin yaklaşık 10 metre açığından ''imdat boğuluyorum'' demesi üzerine, aynı zamanda dalış brövesi bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ayakkabı, mont ve ceketini çıkartıp denize atladı.

Başkan Yıldırım'ın sudan çıkardığı Ertorun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anma törenine katılanlar da alkışlayarak Yıldırım'ı tebrik etti.

1 Mart 1958'de Üsküdar Vapuru'nun fırtına nedeniyle batması sonucu çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. AA