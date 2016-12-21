'Fedakarlık sırası işveren ve hükümette'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı ve demokratik olmadığını ileri sürerek Komisyon'da işçileri temsilen sadece Türk-İş'in yer almasını eleştirdi.

Komisyon'un 1970'li yılların ürünü olduğunu ve yeni Türkiye'nin taleplerini karşılamadığını ifade eden Arslan, Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almak istediklerini dile getirdi.

Asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesine işverenlerin geçen yıl çeşitli gerekçelerle karşı çıktığını anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Biz o zaman da bin 300 liranın işverenler tarafından kaldırılabilecek bir rakam olduğunu söyledik. 15 Temmuz'daki darbe girişimini yaşamasaydık özel sektörün bin 300 lirayı rahatlıkla verdiği bir noktaya gelmiştik. 'Asgari ücret bin 300 lira olduğu için şu kadar işçi işini kaybetti, kayıt dışı istihdam şu kadar artı' diye sunulan somut bir rakamın olmaması, bu rakamın verilebilir olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyor. Evet bugün ülkemiz terör örgütlerinin hedefinde ancak bütün olup bitenlerin içerisinde bizim merkeze insanı koymamız lazım. Sonuçta, darbenin, terör saldırılarının muhatabı bizim insanlarımız. Gelinen noktada, 1 Ocak 2016'da net bin 300 liralık asgari ücret 445 dolar ediyordu. Bugün ise bin 300 lira yaklaşık 371 dolara düştü. Kur penceresinden baktığımızda asgari ücret yaklaşık 260 lira azaldı."

"Asgari ücret yılbaşından bu yana döviz karşısında erimiş"

Asgari ücretli çalışanların 2016'nın ocak ayındaki alım gücünü tekrar elde etmesi için asgari ücretin bugün hiç zam yapılmadan bile bin 557 lira olması gerektiğini aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Türk-İş'in yaptığı Açıklı ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonucuna göre bir kişinin yaşayabilmesi için aylık asgari gideri, bin 750 lira düzeyinde. Bu verilerden yola çıkılsa bile asgari ücretin en az bir kişi için bin 750 lira olması lazım. Hak-İş olarak bizim talebimiz, Türkiye'nin imkan ve ihtiyaçlarını, Türkiye ekonomisini masaya yatırıp herkesin paylaşabileceği sistemin kurulması. Burada birbirimizi alt etmek yerine işçi, işveren ve hükümet hep birlikte bu sorunun ortak bir şekilde göğüslenilmesi. Baktığımız zaman asgari ücret yılbaşından bu yana döviz karşısında erimiş. Bırakın dövizi enflasyondan etkilenmiş. Onun için işverenlerin asgari ücrete 'sıfır zam' önerisini kabul etmek, tartışmak mümkün değil. Bu doğru değil. Çalışanlara da büyük haksızlık." AA