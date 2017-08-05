Fedakar öğretmenden öğrencileri için Formül Duvarı

Aşağı Erhacı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulunda görev yapan güzel sanatlar öğretmeni Ali Kaya, okulun duvarlarına ve zeminine çizgi film karakterlerinden matematik formüllerine kadar birçok şekli resmetti.

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