  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Fedakar öğretmenden öğrencileri için Formül Duvarı

Fedakar öğretmenden öğrencileri için Formül Duvarı

Iğdırlı Ali öğretmen, tatile gitmek yerine okulda kalıp öğrencilerinin öğrenmekte güçlük çektiği formül ve konuları okulun koridor duvarlarına çizdi.

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Fedakar öğretmenden öğrencileri için Formül Duvarı

Aşağı Erhacı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulunda görev yapan güzel sanatlar öğretmeni Ali Kaya, okulun duvarlarına ve zeminine çizgi film karakterlerinden matematik formüllerine kadar birçok şekli resmetti.

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Etiketler: öğretmen, ığdır
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