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Buradasınız : » » FBI, Ambargo Davası’nın tanığı firari FETÖ'cü Korkmaz’a 50 bin dolar vermiş

FBI, Ambargo Davası’nın tanığı firari FETÖ'cü Korkmaz’a 50 bin dolar vermiş

ABD'deki ambargo davasında tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'a FBI 50 bin dolar vermiş.

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FBI, Ambargo Davasının tanığı firari FETÖcü Korkmaza 50 bin dolar vermiş

ABD'nin New York kentinde görülmekte olan Ambargo davasına yeni gelişmeler damgasını vurdu.

17-25 Aralık kumpasında görev alan polislerden olan ve ABD'deki ambargo davasında tanık olarak ifadesine başvurulan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'la ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı.

Mahkemede ABD'de bir işte çalışmadığını söyleyen Korkmaz, talepte bulunmamasına rağmen ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) ve savcılıktan mali destek sağlandığını söyledi.

Korkmaz, FBI'dan kendisine "mali yardım" olarak 50.000 dolar verildiğini itiraf etti. Ayrıca savcılık tarafından kendisine kira yardımında bulunulduğunu da belirtti. 

Hüseyin Korkmaz, 17-25 aralık kumpası davasında FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanmıştı.

Kendini “17-25 aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum” diye savunmuştu.

Ancak ABD'deki mahkemede bu kez “Dosya tamamen bana bağlıydı” diye ifade vermişti. FETÖcü polis Korkmaz, 17-15 Aralık kumpasına ilişkin tüm belgeleri Amerikan makamlarına iletmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PDY, hüseyin korkmaz, fetö, FBI, 17 25 aralık
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