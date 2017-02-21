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Buradasınız : » » Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı

Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı

Fatih'te bir kahvehaneye motosikletle gelen iki kişinin, oyun oynayan gruba silahla ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Fatihte kahvehaneye silahlı saldırı
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Şehit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazım Bey Sokak'ta bulunan kahvehaneye motosikletle gelen kasklı iki kişi, içeride oyun oynayan bir gruba silahla ateş etti. 
 
Saldırı sonucu kahvehanedeki 6 kişi yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen iki saldırgan olay yerinden kaçtı.
 
Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kahvehanede inceleme yaptı.
 
Polis ekipleri, başlarında kask bulunan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
 
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA
 
Etiketler: İstanbul, fatih, kahvehane, silahlı saldırı
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