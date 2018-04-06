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Buradasınız : » » Fatih'te İSKİ'ye ait su borusu patladı

Fatih'te İSKİ'ye ait su borusu patladı

İstanbul'da ana soru borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerini ve binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı.

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Fatihte İSKİye ait su borusu patladı

İstanbul'un Fatih ilçesinde İSKİ'ye ait ana su borusu 4 gün önceki patlamanın tamiri sırasında tekrar patladı.

Onarım sırasında iş makinesinin neden olduğu iddia edilen patlama dolayısıyla sokakta bulunan bazı iş yerleri ile binaların giriş ve bodrum katlarında su baskını meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İSKİ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını kesti. İtfaiye görevlileri de vatandaşlara iş yerleri ve evlerinden su tahliyesi konusunda yardımcı oldu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, fatih, su borusu
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