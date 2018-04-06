Fatih'te İSKİ'ye ait su borusu patladı

İstanbul'un Fatih ilçesinde İSKİ'ye ait ana su borusu 4 gün önceki patlamanın tamiri sırasında tekrar patladı.

Onarım sırasında iş makinesinin neden olduğu iddia edilen patlama dolayısıyla sokakta bulunan bazı iş yerleri ile binaların giriş ve bodrum katlarında su baskını meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İSKİ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını kesti. İtfaiye görevlileri de vatandaşlara iş yerleri ve evlerinden su tahliyesi konusunda yardımcı oldu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA