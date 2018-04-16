Fatih'te ara sokağa dalan tır 6 araca çarptı

Olay, dün saat 21.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet Sokak'ta meydana geldi. Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan tır sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak yoluna devam etti.

Park halindeki araçlara ve bir evin duvarına çarpan tır, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. Tırın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler sürücüyü gözaltına aldı.

Sofular Caddesi'nde kalan tır, emniyet otoparkına çekildi.

"Önüne çocuk çıksa duramayacak"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş olayı şöyle anlattı:

"Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak."

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü" dedi.

Sokağı birbirine kattı, o anlar kameraya yansıdı

Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek yoluna devam ediyor. Çevredekiler, aracın arkasından koşuyor.

Kaynak: DHA,İHA