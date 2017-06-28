  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.01
  • BIST 99881.79
    ALTIN 141.913
Buradasınız : » » Fatih'te 500 polisle kaçak ürün operasyonu

Fatih'te 500 polisle kaçak ürün operasyonu

Kaçak ve satışı yasak olan ürünlere yönelik operasyonda, tütün, çay, telefon, biber gazı ve elektronik sigaraların da arasında bulunduğu çok sayıda ürüne el konuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fatihte 500 polisle kaçak ürün operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Güvenlik Şube, Turizm Şube ve Fatih İlçe Emniyet Müdürülüğünden 500 polisin katılımıyla, başta Mahmutpaşa, Sirkeci ve Eminönü olmak üzere ilçedeki bazı iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan nargile tütünü, çay, tütün, telefon, biber gazı, satışı yasaklanan elektronik sigara ve elektronik sigara likiti gibi çok sayıda ürüne el konuldu. Polis ekipleri, kaçak ürün sattığı tespit edilen iş yeri sahiplerini de gözaltına aldı.

Operasyon sırasında, bir iş yeri sahibi basın mensuplarına tepki gösterdi. Gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Etiketler: kaçakçılık, kaçak ürün operasyonu, fatih
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER