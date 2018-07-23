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Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu

Fatih’te yüzleri maskeli 10 kişi, bir döviz bürosundan yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi. Ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:59





