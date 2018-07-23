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Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu

Fatih’te yüzleri maskeli 10 kişi, bir döviz bürosundan yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi. Ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Fatihte 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu

İstanbul Fatih'te yüzleri maskeli ve elleri eldivenli kişiler, 2 araç ile Ahmediye Caddesi üzerindeki bir döviz bürosuna gitti.

Döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıkları iddia edilen zanlılar, iş yerine girdi.

Hırsızlar 150 bin doları çalıp kaçtı

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.

Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, fatih, döviz bürosu soygunu
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