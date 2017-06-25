  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Fatih'deki camilerde bayram kahvaltısı

Fatih'deki camilerde bayram kahvaltısı

Fatih'te bayram namazı sonrası Fatih Camisi'nde kahvaltı ikramı yapılırken, Süleymaniye Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Sümbül Efendi Camisi'nde çorba dağıtıldı.

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Fatihdeki camilerde bayram kahvaltısı

Fatih'te bayram namazı sonrası Fatih Camisi'nde kahvaltı ikramı yapılırken, Süleymaniye Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Sümbül Efendi Camisi'nde çorba dağıtıldı.

Fatih Belediyesi tarafından Fatih Camisi avlusuna kurulan sofralarda, bayram namazını kılan vatandaşlar kahvaltı yaptı.

Bayram namazı için Fatih Camisi'ne gelen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen bayram sabahı kahvaltılarında vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bayram sabahlarında insanların aileleriyle kahvaltılarda bir araya gelip bayramlaştığını belirten Demir, "Bu kahvaltı organizasyonu, Fatih Camisi'nin gölgesinde, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin başında tüm Fatihlilerle bayramlaşma vesilemiz bizim." dedi.

Öte yandan yine Fatih Belediyesi tarafından ilçenin diğer büyük camileri olan Süleymaniye Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Sümbül Efendi Camisi'nde vatandaşlara çorba dağıtıldı. AA

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