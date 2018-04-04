Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında karar günü

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.
Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.
Sanıkların son sözlerini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, kararı saat 16.00'da açıklayacaklarını belirterek, duruşmaya ara verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişi şehit edilmiş, 49 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA