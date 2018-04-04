Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında 13'ü ağırlaştırılmış 15 sanığa müebbet

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.
Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.
Sanıkların son sözlerini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, kararı saat 16.00'da açıklayacaklarını belirterek, duruşmaya ara verdi.
Aradan sonra kararını açıklayan heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezası verdi.
Sanık eski Yarbay Adnan Uygun maktul Hasan Kaya'yı, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık eski Uzman Çavuşlar Murat Berkmen, Ferhat Kaymakçı ve Ebubekir Yücel maktul İsmail Kefal'i, eski Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve eski Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz maktul Şükrü Bayrakçı'yı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişi şehit edilmiş, 49 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA