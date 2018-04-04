  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.002
    EURO 4.925
  • BIST 114027.49
    ALTIN 172.56
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında 13'ü ağırlaştırılmış 15 sanığa müebbet

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında 13'ü ağırlaştırılmış 15 sanığa müebbet

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün işgal edilmesi davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün kapatılması davasında 13ü ağırlaştırılmış 15 sanığa müebbet

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Sanıkların son sözlerini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, kararı saat 16.00'da açıklayacaklarını belirterek, duruşmaya ara verdi.

Aradan sonra kararını açıklayan heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezası verdi.

Sanık eski Yarbay Adnan Uygun maktul Hasan Kaya'yı, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık eski Uzman Çavuşlar Murat Berkmen, Ferhat Kaymakçı ve Ebubekir Yücel maktul İsmail Kefal'i, eski Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve eski Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz maktul Şükrü Bayrakçı'yı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişi şehit edilmiş, 49 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: mahkeme, karar, FETÖ davası, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER