FATİH Projesi genişletiliyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Eğitim Derneği'nin 90'ıncı yıl resepsiyonunda konuştu.

Bakan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde ilkokulları, mesleki eğitim ve özel eğitim kurumlarını da FATİH Projesi kapsamına alacağız. Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini teminen öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

"Kendi milli gelirinden en çok pay ayıran ülkelerden biri Türkiye'dir"

Eğitime yapılan yatırımların önemine de değinen Yılmaz şunları söyledi:

"İddia ile söylüyorum ki Avrupa ülkeleri arasında milli eğitimine kendi milli gelirinden en çok pay ayıran ülkelerden biri Türkiye'dir. 2018 yılında merkezi hükümet bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayırdık. Bu miktar merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazladır. Milli gelirimizin yüzde 6,2'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz."

"Annelerin hesabına 6 milyar lira aktardık"

Yılmaz, öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmesi için "Şartlı Eğitim Yardımı"nı başlattıklarını hatırlatarak, "Annelere şunu söylüyoruz, evlatlarınızı düzenli olarak okullara gönderirseniz, her gönderdiğiniz erkek evlat için ilkokulda 35 lira, kız evlatlar için 40 lira. Ortaöğretime, liselere gönderirseniz erkekler için 50 lira, kızlar için 60 lira ödeyeceğiz. Bu ana kadar annelerin hesabına yaklaşık 6 milyar lira para aktardık." bilgisini paylaştı.

Resepsiyona, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: TRT Haber/ AA