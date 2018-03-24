Faili meçhul 63 olay aydınlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün uzunca zamandır aydınlatılamayan cinayetler için başlattığı çalışmalar sonuç vermeye başladı.
EGM bünyesinde, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için alanında uzmanlaşmış polislerinden özel ekip oluşturuldu.
Ekip, kamuoyunu olumsuz yönde etkileyen, toplum hafızasında yer etmiş faili meçhul cinayetleri tekrar ele alarak, gelişen teknolojik imkanların da yardımıyla aydınlattı.
Ekipler, faili meçhul cinayet olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 1990-2015 yılları arasında meydana gelen 63 olayı çözdü.
Çözülen olaylara karıştıkları tespit edilen 222 şüpheli gözaltına alınırken, 113'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
Kaynak: AA